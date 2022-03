Em vídeo, funcionário do vereador Gabriel Monteiro orienta homem em situação de rua a forjar furto

Imagens do vereador carioca Gabriel Monteiro envolvido em uma situação forjada foram reveladas nesta quarta-feira (30). Em vídeo obtido pelo g1, um homem em situação de rua aparece sendo orientado por um segurança de Gabriel a simular o furto de uma bolsa na Lapa, no Centro do Rio de Janeiro.

Após a conversa, ele é abordado pelo vereador sem partido, que o questiona pelo ato. Depois, um segurança empurra o morador em situação de rua no chão. Questionado, o vereador afirmou que o vídeo é um "experimento social".

Esse é mais um dos escândalos envolvendo o político. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o vazamento de um vídeo em que ele tem relações sexuais com uma garota de 15 anos. O vereador ainda é acusado por ex-funcionários de assédios. Nesta quarta, vereadores do PT no Rio de Janeiro apresentaram ofício pedindo abertura de processo ético disciplinar contra o vereador.

Entenda o caso

No vídeo, o funcionário de Gabriel pede que o homem jogue a bolsa de uma mulher, que está no chão, por cima de dois carros, para simular um furto.

"Aí, tu vai pelo cantinho, ela não está nem vendo. Ela é autista, não vai nem se ligar”, orienta. A pessoa em situação de rua pede R$ 400 para simular o furto.

Quando a ação finalmente acontece, acompanhado de quem o orientou antes, o homem que mora na rua joga a bolsa por cima dos veículos e, logo depois, é abordado por Gabriel Monteiro.

"Tu jogou essa bolsa ali para quê?", pergunta Gabriel, iniciando uma discussão. "Ele ia pegar. Ele só mandou eu pegar porque ele ia me dar os 400 reais. Ele que mandou", responde o homem, indignado.

"Tem duas viaturas aqui, você vai fazer o quê então?", questiona Monteiro. "Então, me dá o dinheiro", rebate o homem. "Você ainda quer o dinheiro?", questiona o vereador.

Em seguida, um homem de camisa bege, segurança de Gabriel Monteiro, aparece nas imagens discutindo com o homem que mora na rua e o empurra, aos gritos.

De acordo com Monteiro, os seguranças estavam protegendo a equipe. O vereador afirma que o homem de camisa preta que aborda o morador de rua é um dos seus ex-funcionários.

Pronunciamento de Gabriel Monteiro

Em nota, o vereador se pronunciou sobre o vídeo, alegando ser um "experimento social".

"São experimentos sociais, um quadro difundido mundialmente em inúmeros canais na internet, nos visando desconstruir pensamentos e ideias preconceituosas propomos uma situação em que as pessoas são testadas. O intuito é sempre o mesmo, a conscientização da pessoa com a intervenção do Gabriel, que muitas vezes as auxilia a buscar um melhor caminho, bem como, ser pedagógico para a sociedade em geral que assiste o vídeo", diz a nota.