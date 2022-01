PMs são flagrados beijando mulheres durante expediente em Brasília; corporação abriu inquérito

Dois policiais militares (PMs) do Distrito Federal foram flagrados aos beijos com mulheres na saída de uma festa em Brasília nesse último fim de ano. A dupla estava fardada e no meio do expediente no momento.

A Polícia Militar do DF abriu um inquérito para apurar a conduta dos PMs. Em nota, a corporação pontuou que os princípios da Polícia exigem conduta de "alto padrão de comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a instituição". As informações são do O Globo.

O caso aconteceu na madrugada de 31 de dezembro no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN). Imagens mostram um policial conversando um grupo e depois saindo com uma moça para beijá-la.

Outro agente foi flagrado no estacionamento com uma mulher. Eles também saem para procurar um local mais reservado momentos após.

