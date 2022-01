Cerca de 60 pessoas recebem pentavalente ao invés de vacina contra a Covid em Juiz de Fora (MG)

Em Juiz de Fora, Minas Gerais, cerca de 60 pessoas receberam por engano a vacina pentavalente no lugar do imunizante contra a Covid-19. O caso aconteceu em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Santa Cruz, nesta quinta-feira (6). As informações são do G1.

Após a constatação do erro, a Secretaria Municipal de Saúde disse, por nota de esclarecimento, ter entrado em contato com todas as pessoas vítimas do equívoco para que recebessem o imunizante contra a Covid-19.

Ainda na nota, a pasta informou que “não há nenhum problema de compatibilidade entre as vacinas aplicadas, e, portanto, nenhum risco à saúde das pessoas que tenham recebido os dois imunizantes”.

A vacina pentavalente garante proteção contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, bactéria haemophilus influenza tipo B. O erro técnico é alvo de investigação administrativa.

A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Juiz de Fora entrará com um Pedido de Informações para que a Prefeitura justifique o erro e apresente medidas para que equívocos dessa natureza não se repitam durante a vacinação.