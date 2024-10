PM é morto a tiros de fuzil no RJ; blindagem do carro não suportou ataque

Um policial militar foi assassinado a tiros de fuzil nessa quinta-feira (17), em Realengo, no Rio de Janeiro. Marcelo Rodrigo Aguiar de Queiroz, 42, que era terceiro sargento, estava dentro de um carro blindado quando foi alvejado pelos criminosos.

Segundo o g1, a Hilux SW4 em que o militar estava sozinho ficou com dezenas de marcas de tiros nas janelas. Imagens feitas por testemunhas do crime mostram que os disparos foram concentrados entre as maçanetas das portas e os vidros do motorista e do passageiro do veículo, que teve a blindagem ultrapassada por não suportar o volume de tiros.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada para socorrer o policial, mas ele morreu na hora. O carro blindado foi aberto pelo Corpo de Bombeiros cerca de uma hora após o atentado.

O corpo do sargento foi, depois, levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do RJ.

Polícia desconhece motivação do crime

Em nota enviada ao g1, a PM do Rio informou que não sabe ainda a autoria e a motivação do crime. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios foi acionada para a perícia. A unidade será a responsável por investigar a morte do policial.

Atualmente, Marcelo estava cedido para a Diretoria-Geral de Pessoal (DGP), geralmente chamada de "geladeira" da corporação.