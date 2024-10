Polícia do RJ investiga imagens de homem tentando atear fogo em pessoas em situação de rua

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a tentativa de um homem de atear fogo em pessoas em situação de rua que dormiam em uma calçada. O caso aconteceu no último dia 12 de outubro, mas só agora as imagens da ação começaram a circular nas redes sociais.

No vídeo capturado por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o homem, ainda não identificado, joga um líquido inflamável em duas pessoas e em um cachorro, na calçada da rua São Manuel, no bairro do Botafogo, Zona Sul da cidade. Os dois homens correm e, em seguida, o suspeito ateia fogo nos colchões que estavam dispostos no local.

As imagens das câmeras mostram que o homem utilizou um cabo de vassoura enrolado em uma camisa para provocar as chamas. O fogo chegou a atingir uma das pessoas em situação de rua, mas não se alastrou pelo corpo das vítimas. Após o susto, o suspeito sai tranquilamente do local, deixando para trás um rastro de labaredas.

Seis horas após o primeiro ataque, o mesmo suspeito retorna para o local atear fogo mais uma vez. Ninguém sai ferido da ação, mas tudo o que estava na calçada fica em chamas.

Por meio de nota, o 10º Departamento Policial de Botafogo afirma que utilizou das filmagens para iniciar as investigações sobre o caso e realizar outras diligências. "As investigações estão em curso para apurar tentativa de homicídio, dano, incêndio e maus-tratos a animais", completa a corporação.