Piloto desaparece após avião sofrer desvio de rota no Amazonas; buscas seguem

Autoridades do Amazonas estão em alerta após o desaparecimento de um avião de pequeno porte, desde a última sexta-feira (20). A aeronave sobrevoava uma área rural do município de Manicoré.

A mãe do piloto da aeronave, Rodrigo Boer Machado, iniciou uma mobilização nas redes sociais apelando para encontrarem o filho.

A Força Aérea Brasileira (FAB) faz buscas por rastros da aeronave, de matrícula PT-JCZ, desde do último sábado (21), e tem apoio de equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado.

A mãe de Rodrigo, Nagila, moradora de São José do Rio Preto (SP), gravou um vídeo contando que, no último contato com o filho, ele estava partindo rumo a Manaus (AM).

Segundo a mãe, Rodrigo tinha o sonho de conhecer a Amazônia e ela o teria ajudado a comprar uma passagem para realizar um sobrevoo da região. No trajeto, ele teria passado por Porto Velho e pelos municípios de Arquimedes e Ji-Paraná, em Rondônia.

Porém, Nagila diz que o filho fez revisões e consertos no avião, que teria apresentado problemas ao longo do itinerário.

Antes de decolar para Manaus, ele teria passado o GPS para Nagila acompanhar a viagem e apontou que poderia ficar sem sinal por até dois dias.

Viagem sem notícias

No sábado, sem receber mais notícias, a família acionou a FAB, que teria informado que um desvio da aeronave para o município de Manicoré. Depois, não teriam sido detectados novos sinais do avião.

“Imaginem o meu Natal, o meu coração. Me ajudem a procurar o meu menino”, chora Nagila, em vídeo.

A FAB informou que as buscas à aeronave seguem desde o último sábado e que os agentes já atuaram em uma área de aproximadamente 840 km².

Complementa ainda que, nessa terça-feira (24), foi feita uma nova averiguação do local, mas até o momento não foram encontrados rastros do avião.