Jovem morta em desabamento de ponte foi aprovada em medicina e sonhava em fazer faculdade de direito

Uma das vítimas do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, entre o Tocantins e o Maranhão, foi identificada como Lorena Ribeiro Rodrigues, de 25 anos. A jovem havia passado no vestibular para Medicina.

O corpo dela foi encontrado no último domingo (22). Ela se deslocava para Estreito, no Maranhão, sua cidade natal, quando a ponte desabou.

Embora fosse maranhense, ela morava em Aguiarnópolis, no norte do Tocantins. Em entrevista ao g1 TO, a irmã dela, Amanda Rodrigues, afirmou que a jovem sonhava em estudar Direito, apesar de ter sido aprovada num dos cursos mais concorridos do país.

"Tinha passado no vestibular de medicina em Araguaína, porém seu sonho era fazer direito e ela ia fazer o vestibular e seguir para fazer direito", disse. "Ela era uma mulher única, forte, decidida e batalhadora".

Lorena era casada e tinha dois filhos, um de 7 e outro de 9 anos. Ela vivia em uma fazenda, junto com os pais. Amanda conta que toda a família está abalada.

"Minha mãe está dilacerada, não consegue ficar em pé, as pernas não têm forças. Nosso pai está dilacerado, triste. Disse que perdeu sua pequena Lorena, mas que não perdeu sua fé em Deus", contou.

O sepultamento foi realizado na terça-feira (24), em Aguiarnópolis. "Ela adorava tomar banho de rio, pescar e andar de moto. Tinha um bom coração", disse a irmã.

Como ocorreu o desabamento?

O desabamento da ponte na BR-226, entre Estreito e Aguiarnópolis, aconteceu no domingo (22), por volta das 14h50. Após rachaduras, o vão central cedeu e desabou no rio Tocantins.

A Polícia Civil do Tocantins relatou que 10 veículos caíram da ponte: duas caminhonetes, um carro, três motocicletas e quatro caminhões - dois deles carregavam 76 toneladas de ácido sulfúrico e mais 22 mil litros de defensivos agrícolas.

Outras vítimas

Além de Lorena, outras pessoas faleceram na tragédia. Na terça-feira (24), Lorranny Sidrone de Jesus, de 11 anos, foi encontrada no rio, segundo bombeiros do Maranhão. Ela estava em um caminhão que transportava materiais de MDF, com origem em Dom Eliseu, no Pará.

Por volta das 9h, também foi encontrado o corpo Kecio Francisco Santos Lopes, 42. Ele era o motorista do caminhão de defensivos agrícolas. Ainda na terça-feira, o corpo de Andreia Maria de Souza, 45, foi achado. Ela era motorista de um dos caminhões que carregavam ácido sulfúrico.

Um homem de 36 anos também foi encontrado com vida e levado ao hospital de Estreito.