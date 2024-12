Cerca de 14 pessoas seguem desaparecidas em queda de ponte entre Maranhão e Tocantins; buscas são retomadas

Após a queda de trecho da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Corpo de Bombeiros retornou as buscas pelos 14 desaparecidos na manhã desta terça-feira (24). O acidente da estrutura que liga o Maranhão e Tocantins ocorreu na tarde do último domingo (22). Até o momento, três mortes já foram confirmadas. As informações são do g1.

Durante o desastre, cerca de oito veículos passavam pela ponte. Dentre as vítimas identificadas, estão:

Lorena Ribeiro Rodrigues, de 25 anos

Lorranny Sidrone de Jesus, de 11 anos.

O terceiro corpo ainda não foi identificado. As buscas estão sendo realizadas apenas com botes, uma vez que duas carretas com produtos tóxicos caíram no Rio Tocantins.

A água pode estar contaminada com mais de 70 toneladas de ácido sulfúrico e 22 mil litros de agrotóxicos. Por isso, o abastecimento da cidade de Imperatriz foi interrompido pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão.

Recurso de R$ 100 milhões para reconstrução

Na segunda-feira (23), o Ministro dos Transportes, Renan Filho, decretou estado de emergência devido ao desabamento da ponte. Durante coletiva de imprensa, o titular da pasta informou que irá destinar mais de R$ 100 milhões para garantir a reconstrução imediata da plataforma.

Segundo Renan Filho, a nova estrutura que liga os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO) será entregue em 2025. "Além do contrato neste ano esperamos nos primeiros dias de 2025 dar ordem de serviço para todas as obras de engenharia que serão feitas aqui, com o compromisso de entregar esta ponte em 2025. Vamos trabalhar dedicadamente para fazer desta nova ponte um case de resolutividade", afirmou.