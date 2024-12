Motorista de carreta que caiu em ponte entre Tocantins e Maranhão é encontrada morta

O corpo da motorista de uma das carretas que caiu durante o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre Tocantins e o Maranhão, foi encontrado pelos Bombeiros nesta terça-feira (24). Andreia Maria de Sousa, de 45 anos, transportava toneladas de ácido sulfúrico no momento do acidente. Equipes de buscas localizaram outros três mortos até esta tarde, e outras 13 pessoas seguem desaparecidas. As informações são do portal g1.

O desabamento aconteceu por volta das 14h50 do último domingo (22). O vão da ponte, que fica entre as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), cedeu e vários veículos caíram, entre eles quatro caminhões. Dois deles carregavam 76 toneladas de ácido sulfúrico e outro 22 mil litros de defensivos agrícolas. Outro transportava material de MDF (fibras de madeira e resina sintética para fabricação de móveis). O material tóxico e corrosivo fez as buscas dentro da água serem interrompidas até segunda-feira (23).

Em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da Globo, José de Oliveira Fernandes, marido de Andreia, contou que eles estavam trabalhando juntos no domingo e se encontraram horas antes do acidente.

"Eu passei na ponte era umas 9h e antes de chegar em Darcinópolis minha carreta quebrou o eixo. Aí fiquei parado lá, esperando socorro. E nisso minha esposa estava vindo, carregada. Aí na faixa de 13h, quase 14h, ela se encontrou comigo lá e trouxe a marmita. Ficamos um pouco juntos ali, enquanto esperávamos o mecânico", disse.

José afirmou que Andreia seguiu viagem após a chegada do mecânico. Ela tinha como destino a divisa do Pará. "Nos despedimos e ela seguiu viagem. Disse que gostaria de chegar na divisa do Pará, ontem ainda. Mas infelizmente a viagem dela parou aqui", contou José de Oliveira.

Desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira

Inaugurada em 1960, a ponte liga as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), e possuiu mais de 530 metros de extensão. A causa do desabamento ainda será investigada, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).