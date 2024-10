Pastor é preso por envolvimento em morte de mulher trans em quarto de motel em SP

Um pastor de 45 anos foi preso em flagrante por suspeita no envolvimento na morte de Luane Costa da Silva — uma mulher trans baiana, de 27, encontrada em um quarto de motel em Santos (SP). Em depoimento à Polícia Civil, o homem revelou ter brigado com a vítima no local. As informações são do G1.

O corpo de Luane foi encontrado em um motel na Avenida Rangel Pestana, na Vila Mathias, e encaminhado para uma unidade do Instituto Médico Legal (IML) na região.

Conforme a Polícia Civil, a causa da morte dela será esclarecida por meio do laudo necroscópico.

Religioso confirmou programa

Em depoimento, o pastor contou aos agentes que dirigia pela Avenida Senador Feijó, em Santos (SP), quando a mulher se aproximou e ofereceu um programa por R$ 100.

O acordo teria sido desfeito dentro do quarto do motel, segundo o homem, após ele descobrir que Luane era uma mulher trans.

O pastor é casado com outra mulher há 25 anos, pai de três filhos, e disse temer que a esposa descobrisse a traição.

Diante da negativa, a vítima se sentiu humilhada e exigiu uma transferência de R$ 100 via PIX, ainda conforme com o depoimento. O pastor afirmou ter feito o novo pagamento para evitar que Luane fizesse um “escândalo” e acionasse a polícia.

Pastor e mulher entraram em confronto

Segundo o portal de notícias da TV Globo, Luane segurou a chave do quarto e pediu mais dinheiro para ele. Conforme o pastor, a mulher trans pegou uma arma de choque e, em seguida, eles entraram em luta corporal.

O suspeito disse ter caído no chão em cima de Luane e, quando percebeu que ela estava com o “braço mole”, pegou a chave do quarto e a arma de choque, deixando o local e voltando para casa.

De acordo com o depoimento, o homem voltou em seguida ao motel em busca do celular, que havia esquecido no estabelecimento. Quando chegou no quarto, porém, encontrou um funcionário do estabelecimento com o aparelho.

O suspeito disse que recuperou o celular e deixou o motel. A arma de choque, de acordo com ele, foi jogada em um canal na cidade.