Paraquedista chilena morre em acidente durante salto no interior de SP

Uma paraquedista chilena morreu durante um salto em Boituva (SP). Carolina Muñoz Kennedy, conhecida como Carito, de 40 anos, sofreu uma queda após uma pane no equipamento. O caso aconteceu no sábado (26).

De acordo com a TV TEM, a atleta saltou várias vezes durante o dia. Porém, no último salto, às 17h40, o paraquedas apresentou uma falha mecânica chamada "twist", que prejudica a sustentabilidade do voo. Com isso, Carito teve dificuldades em pousar com segurança, o que levou à queda.

A paraquedista chegou a ser atendida por equipes de resgate e foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. À emissora, a Polícia Civil afirmou que o paraquedas foi apreendido e passará por análises.

Carolina morava no Brasil há cinco anos. Ela era paraquedista profissional e inclusive era registrada na Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq). Ela morava e praticava o esporte em Boituva desde 2013, além de trabalhar como quiropraxista e fisioterapeuta.

Em nota à imprensa, a CBPq lamentou a perda de Carito. "Neste momento difícil, nossos pensamentos estão para a nossa querida atleta, seus familiares e toda a comunidade paraquedista. Reiteramos nosso compromisso com a segurança e a integridade de todos os envolvidos em nossa atividade esportiva", declarou a organização.