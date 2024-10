Corpo de jovem de 18 desaparecida após ser arrastada por enxurrada em Campinas é localizado

O corpo da jovem Sara Gabrielli de Souza Silva, de 18 anos, foi encontrado neste domingo (27) no rio Capivari, na região do Jardim Campina Grande, em Campinas (SP). A vendedora estava desaparecida desde a noite da última quinta-feira (24), quando foi surpreendida por uma enxurrada de água em meio às fortes chuvas que atingiram a cidade de Campinas.

A jovem voltava do trabalho de carro pela avenida Sylvio Moro quando foi levada pela água. Segundo Edcleia Souza, tia da jovem, ao perceber que não conseguiria sair do veículo, Sara ainda chegou a pedir socorro à mãe por telefone antes de desaparecer. O corpo da jovem foi encontrado a cerca de 18km do local do desaparecimento.

“Ela tava no telefone da mãe dela na hora porque ela viu que a água ia arrastando ela, e aí ela ligou para a mãe dela pedindo, gritando 'socorro, socorro, mãe, tô caindo, tô caindo, tô caindo'. Ela saiu do carro, ela conseguiu sair do carro e ficou pendurada nele, e a água levou ela”, declarou a tia à EPTV. “O celular dela ainda ficou ligado, mas aí só tinha o barulho da água só. E aí não se viu mais”.

Antes de Sara desaparecer, um morador do local, o fotógrafo André Dellapina, chegou a ver a jovem segurando em uma mureta e tentou resgatá-la com uma mangueira. “Ela estava segurando muito forte e ela falou: 'não vou aguentar segurar'”, relatou André.

Nos últimos dias, equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para encontrar Sara. Ela foi localizada por voluntários que ajudavam na busca.