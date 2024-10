Ataque criminoso a bar no Rio de Janeiro deixa um morto e cinco feridos

Um ataque criminoso a tiros, em um bar no Município de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, deixou um homem morto e cinco feridos, na madrugada deste sábado (26). A vítima tinha vasta ficha criminal e era suspeita de participar de uma milícia. As informações são do portal G1.

Segundo a publicação, o bar estava lotado quando os criminosos chegaram atirando. Houve correria, e alguns clientes se jogaram no chão para tentar escapar dos tiros.

Jonathan Silva Cardoso, conhecido como 'Joaninha', de 31 anos, foi assassinado a tiros. Imagens mostram dois homens saírem de uma Picape armados de fuzis. Um deles vai até o local onde Jonathan está caído e pega um objeto - que parece uma arma - de sua cintura.

A dupla volta para o carro e atropela Jonathan, que segue caído no chão, conforme as imagens. Um dos homens ainda atira contra a vítima. Em seguida, os assassinos fogem. Ninguém foi preso.

Outras cinco pessoas foram baleadas na ação criminosa e levadas ao hospital. Quatro delas tiveram ferimentos leves, receberam atendimento e foram liberadas. A quinta vítima passou por cirurgia e está internada em estado grave no Hospital Regional Darcy Vargas, em Rio Bonito.

De acordo com a Polícia do Rio de Janeiro, 'Joaninha' tinha sido preso em 2019 por extorsão, estelionato, homicídios e organização criminosa. E deixou a prisão no dia 7 de março deste ano.

Jonathan tinha sete anotações criminais — três por homicídio, duas por receptação, uma por estelionato e uma por extorsão — e era suspeito de integrar uma milícia.