Operação resgata mais de 200 pessoas vítimas de trabalho análogo à escravidão no Pará

Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF), do Ministério Público do Trabalho (MPT) e Superintendência Regional do Trabalho (SRTE) no Pará resgatou mais de 200 pessoas entre 28 de agosto e 1º de setembro. O grupo vivia em condições análogas à escravidão e era dividido em cinco fazendas diferentes.

Foram abertos um procedimento no MPT e um inquérito policial sobre a situação. Uma pessoa de cada fazenda foi responsabilizada. Uma delas era conhecida como "Senzala".

Os resgatados serão indenizados e receberão apoio do Ministério Público.

Entre as vítimas das condições degradantes, estava um adolescente de 15 anos. Ele as outras centenas de trabalhadores trabalhavam em plantações de açaí, dendê e soja sem equipamentos de proteção, nem vínculo formalizado.

Além disso, eram alojados em espaços irregulares, com instalações elétricas precárias, banheiros inadequados e sem controle de horário.