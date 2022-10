Mulher viraliza ao comprar biquíni e marido suspeitar que cartão foi clonado e usado em cabaré

Circula nas redes sociais a história de uma mulher que comprou um biquíni em uma loja chamada 'Garota de Luxo', localizada em Anápolis, Goiás, e o marido suspeitou que o cartão tivesse sido clonado.

"Comprei biquíni na internet com o cartão do meu marido. Daqui a pouco, chega o dono do cartão esbaforido: 'estou achando que clonaram meu cartão e foram a um puteiro. Gastaram numa tal de Garota de Luxo, em Anápolis'", disse o esposo, que achava se tratar de uma casa de entretenimento adulto — ou cabaré. Informações são do Metrópoles.

A postagem foi feita no Facebook na última sexta-feira (14) e, desde então, tem ganhado a internet. "Tive a crise de riso do ano", contou a servidora pública Ked Souza.

'Eu falei: fui eu, garoto'

Em entrevista ao G1, Ked confidenciou que comprou o biquíni com o cartão de crédito do marido porque ele cancelou todos os dela. Moradora do Rio de Janeiro, a servidora achou a loja de moda praia numa madrugada, pesquisando na internet. E, logo após efetuar o pagamento, o marido recebeu um SMS avisando da compra.

"Eu falei: ‘fui eu, garoto, comprei biquíni'. Aí ele caiu na risada também, mas estava esbaforido e apavorado", narrou Ked. "Eu ri muito e, no dia seguinte, compartilhei. A repercussão me espantou bastante".

Buscas pela loja

A repercussão do caso rendeu um bom retorno para a loja. Ao G1, o empresário Lucas Samaronne, dono do estabelecimento, afirmou que tem recebido muitas mensagens.

"Ela [Ked] achou engraçado e postou, sem intenções. Depois, ela contou para a gente que tinha viralizado. Anápolis inteira está comentando", declarou o empreendedor.