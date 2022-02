Mulher conhecida como 'Trafigata de Curitiba' sofre tentativa de homicídio ao chegar em casa

Investigada por associação ao tráfico de drogas, Camila Marodin sofreu um atentado enquanto voltava de um supermercado na tarde da última segunda-feira (31). A mulher, que ficou conhecida como "Trafigata de Curitiba", estava acompanhada de um amigo no bairro Alto do Boqueirão, quando recebeu uma rajada de tiros ao chegar em casa. No entanto, apenas o homem teve ferimentos.

Ao O Globo, o advogado dela, Cláudio Dalledone, detalhou que a cliente escapou de 20 tiros e o amigo precisou ser socorrido ao Hospital do Trabalhador.

Camila cumpre prisão domiciliar e usa tornozeleira eletrônica. Ela foi capturada no dia 12 de dezembro passado em uma operação da Polícia Militar. Além do comércio de entorpecentes, o Ministério Público do Paraná a denunciou por lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

Ainda segundo Cláudio Dalledone, o imóvel no Alto Boqueirão é o terceiro ocupado por Camila desde que ela começou a cumprir a prisão em casa. As trocas de endereço em um curto espaço de tempo são motivadas pela suspeita de haver um cerco montado contra ela.

O temor aumentou depois que o marido dela foi assassinado durante o aniversário de um dos filhos do casal, em Pinhais. Ricardo Marodin, suspeito de tráfico na região, morreu no momento em que saía do salão de festas.