Morre gata doméstica diagnosticada com Covid no RS

A gata doméstica diagnosticada com Covid-19 faleceu na madrugada desta segunda (22), no Rio Grande do Sul, segundo aponta publicação do portal G1. A internação do animal aconteceu após a manifestação de sintomas como falta de ar, tosse, perda de apetite e peso.

Os sintomas na gata, segundo os proprietários, começaram a surgir no dia 18 de fevereiro, cerca de duas semanas após os dois contraírem a doença. No entanto, mesmo com as suspeitas, a confirmação no animal, que tinha dois anos, veio apenas no dia 5 de março.

Suspeita com exame

A investigação se iniciou após exame em uma clínica veterinária, na qual foi identificada uma complicação de quadro inflamatório pulmonar. Nesse caso, além do diagnóstico dos sintomas iniciais, ficou comprovada a presença de uma doença de caráter infeccioso.

A partir de então, o caso foi encaminhado a outras instituições. Primeiramente, uma amostra do exame foi colhida e enviada à Universidade Federal de Caxias do Sul (UCS), que ficou responsável por fazer o primeiro exame de RT-PCR da gata.

Com o resultado oficialmente positivo, a contraprova foi realizada pela Universidade Feevale, que confirmou a questão.

Sendo assim, houve a necessidade de notificação da doença pela Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde do Rio Grande do Sul, chegando até a Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária (SFA).

Piora e tratamento

Cerca de uma semana após recebimento do diagnóstico, a gata doméstica teve piora do quadro de saúde, foi internada e recebeu apoio respiratório. Entretanto, com a melhora no quadro, ela foi liberada quatro dias após a hospitalização.

Outros dois gatos que residem na mesma casa do animal falecido não apresentaram nenhum tipo de sintoma para a doença. Apesar disso, foram examinados, mas os resultados ainda não vieram a público.