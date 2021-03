Gata é diagnosticada com Covid-19 e precisa de internação no Rio Grande do Sul

Uma gata de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, foi diagnosticada com Covid-19. Ela apresentou falta de ar, rouquidão, tosse, perda de apetite e precisou ser internada. As informações são do portal G1.

O animal de dois anos foi diagnosticado em 5 de março, cerca de duas semanas após os seus criadores testarem positivo para a doença. A gata foi levada para atendimento veterinário, onde os sintomas foram detectados.

Exames no animal indicaram quadro inflamatório pulmonar, perda de peso e outros sintomas semelhantes à Covid-19 em humanos. Por isso, foi coletada uma amostra e realizado um teste RT-PCR no felino.

O teste teve resultado positivo, realizado pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e confirmado pela Universidade Feevale.

Uma semana depois, a gata teve piora no quadro, foi internada e precisou de apoio respiratório. Após quatro dias hospitalizada, ela foi liberada para seguir tratamento em casa.

Outros dois gatos que vivem na mesma casa não apresentam sintomas, mas tiveram amostra coletada. Os resultados dos exames ainda não foram divulgados.

A UCS e a Feevale devem realizar o sequenciamento genético da amostra da gata para determinar qual a variante que a infectou.

Covid em animais

André Felipe Streck, coordenador do laboratório de diagnóstico em medicina veterinária da UCS e responsável pelo diagnóstico, afirmou que a Covid-19 em animais é bastante rara e não há indícios que eles transmitam a doença para humanos.

"Os animais, de forma alguma, são vilões. Eles não transmitem, mas podem ser vítimas, por isso temos que ter muitos cuidados", ressaltou.

Para evitar o contágio, há orientação para lavar as mãos antes de estar perto e manusear comida e utensílios. Se possível, é recomendável usar máscaras ao se aproximar do animal e evitar beijá-los e compartilhar objetos.

Para pacientes infectados, a orientação é que se mantenham isolados também de seus animais.

Em outubro, o Brasil confirmou o primeiro caso do coronavírus em animais de estimação. Uma gata de Cuiabá, no Mato Grosso, também contraiu a doença de seus donos, mas não apresentou sintomas.

Na capital da Coreia do Sul, Seul, cães e gatos que apresentem sintomas da doença são testados para a doença.