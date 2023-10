MC PQD é preso no Rio por suspeita de promover organização criminosa no Ceará

O funkeiro José André Ferreira Costa Júnior, conhecido como MC PQD, foi detido na madrugada deste sábado (21) em ação conjunta das polícias do Ceará e do Rio de Janeiro. Com mandado de prisão expedido pela Justiça cearense, o cantor é acusado de associação para o tráfico e, segundo a PC-CE, suspeita de integrar facção criminosa com atuação no Rio de Janeiro e em território cearense.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social aponta que o homem, de 39 anos, foi preso no bairro Olaria, na capital carioca, e a ação ocorreu com o apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ).

O titular da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), da PC-CE, Alisson Gomes, detalhou que MC PQD faria apresentação em um baile funk no Complexo da Penha, mas foi interceptado no caminho para o local.

" A prisão ocorreu no momento em que ele se dirigia a show de baile funk naquele Estado, na madrugada de sexta para sábado. A investigação da Draco caminhará no sentido de identificar outras pessoas eventualmente participantes do crime", complementou o delegado.

Imagens com armas

Investigações da Draco indicam que PQD publicava vídeos nas redes sociais fazendo apologia ao crime. As imagens teriam mostrado armas longas, coletes balísticos e símbolos de um grupo criminoso que surgiu no Rio de Janeiro, mas tem forte atuação no Ceará.

Além disso, levantamentos feitos pela polícia mostram que José André teria enviado áudio saudando chefes do mesmo grupo, enquanto também cantava músicas fazendo referências diretas à organização criminosa.

O cantor foi preso e teve automóvel e celular apreendidos pelos agentes. Conduzido para uma unidade policial, ele recebeu ordem de cumprimento de prisão preventiva e foi colocado à disposição do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, mesmo Estado onde cumprirá a pena.

"As investigações da Polícia Civil cearense seguem em andamento com o objetivo de identificar outros alvos envolvidos em ações criminosas de grupos atuantes no Ceará e em outros Estados", finaliza a nota divulgada pela SSPDS.