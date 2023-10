Polícia encontra mais 9 das 21 metralhadoras furtadas do Exército em SP

Das 21 metralhadoras furtadas do Arsenal de Guerra do Quartel em Barueri, em São Paulo, nove foram encontradas na madrugada deste sábado (21). As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O sumiço das armas foi descoberto no dia 10 de outubro.

Segundo o Exército, foram subtraídas 13 metralhadoras calibre .50 (capazes de derrubar até aeronaves) e mais 8 metralhadoras de calibre 7,62.

Na última quinta (19), 8 metralhadoras já haviam sido achadas na entrada da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. Ou seja, ainda resta esclarecer o paradeiro de mais 4 armas .50.

Conforme o secretário da SSP-SP, Guilherme Derrite, a polícia apurou que os armamentos seriam entregues para criminosos entre a sexta e este sábado, em São Roque, no Interior de São Paulo. No local, houve troca de tiros, mas ninguém foi preso.

As armas foram levadas à delegacia de Carapicuíba, onde uma equipe do Exército confirmou que o armamento faz parte do arsenal furtado em Barueri.

"Todos os esforços estão sendo envidados para a recuperação total dos armamentos subtraídos", reforça o Comando Militar do Sudeste. As metralhadoras voltarão para o Exército após perícia da polícia.

Como as armas sumiram do quartel?

O Exército investiga a participação de pelo menos três militares do quartel de Barueri no furto das 21 metralhadoras, possivelmente a pedido de organizações criminosas. Há suspeita de que o crime tenha sido cometido a partir do feriado de 7 de setembro e continuado nos dias seguintes.

No momento, há mais de 150 militares impedidos de sair do Arsenal de Guerra desde que o desaparecimento das armas foi confirmado. Familiares disseram que os celulares foram confiscados.

Inicialmente, cerca de 480 pessoas tinham sido ordenadas a permanecerem no local. Na última terça, 320 foram liberados para retornarem às suas casas. O Exército já ouviu mais de 50 militares no escopo do Inquérito Policial Militar (IPM).