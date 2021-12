'Machucaram minha mãe', diz filha de mulher que morreu após sessão de hidrolipo

Sentimentos de emoção e dor entre familiares e amigos marcaram o sepultamento de Maria Jandimar Rodrigues, de 39 anos, neste domingo (19). A diarista morreu na última sexta-feira (17), após realizar uma sessão de Hidrolipo em uma clínica de estética no centro comercial do Carioca Shopping, na Zona Norte do Rio.

Segundo informações do jornal O Globo, Brenda Rodrigues, filha de Maria Jandimar, repetia o tempo todo: "Machucaram minha mãe”, bastante emocionada. “Mãe, eu fui te buscar. Estava lá te esperando”, dizia a jovem durante o velório.

Maria Jandimar passou mal no estacionamento do shopping e morreu ainda no local, após fazer a segunda sessão do procedimento. A filha dela a aguardava e chegou a filmar o socorro sem saber que se tratava da mãe.

Wagner de Carvalho, viúvo de Maria Jandimar, chamou de covardia e incompetência a atitude do médico Brad Alberto Castrillon Sanmiguel, que chegou a negar para Brenda ser médico, se dizendo funcionário do shopping.

A clínica onde o procedimento foi feito foi interditada. A família agora busca por justiça. "Ela vinha juntando esse dinheiro (para fazer o procedimento estético). Acabou que ela juntou e deu nisso, mais um óbito por incompetência do médico. A única coisa que nós queremos agora é justiça", diz Wagner.

Depoimento

Ele disse, ainda, que o único depoimento colhido para o registro da ocorrência até o momento foi o de um policial militar, e deve ser ouvido pela primeira vez nesta terça-feira (21).

Segundo Cristiano Vieira, advogado da família, a expectativa é que o caso saia da 27ª DP e seja investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Na 27ª DP, o caso foi registrado como “encontro de cadáver”.

"Após a mídia começar a veicular o caso que a delegacia procedeu com a interdição da clínica, 24 horas depois. A grande preocupação da família é essa: nós não sabemos o que foi alterado na cena do crime. Acreditamos se tratar de um crime de homicídio", disse.