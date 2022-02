Jovem provoca incêndio em apartamento ao tentar fazer pedido de casamento surpresa em Minas Gerais

Um jovem provocou um incêndio ao tentar fazer pedido de casamento surpresa para a namorada em um apartamento na tarde do último sábado (5), em Extrema, no estado de Minas Gerais.

O Corpo de Bombeiros informou que o morador do segundo andar de um prédio enfeitou o apartamento com rosas e outros adornos e depois saiu para buscar a namorada na rodoviária e prestar a homenagem. As informação são do portal G1.

O rapaz, porém, ao sair do apartamento, esqueceu uma vela acesa em cima da cama e o fogo acabou incendiando todo o quarto. Grande parte dos móveis também de outros cômodos foi atingida e danificada pelas chamas e pelo calor.

Os bombeiros ainda confirmaram que, por conta do incêndio, três pessoas tiveram que ser resgatadas no terceiro andar do prédio devido à quantidade de fumaça. O fogo foi controlado pelos militares e as vítimas foram retiradas do local.

