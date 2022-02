Jovem tem prejuízo de R$ 10 mil após noivo levar moto e fugir dias antes do casamento

Uma mulher de 26 anos que estava noiva calcula um prejuízo de R$ 10 mil após o ex-companheiro fugir dias antes do casamento e levar a moto dela.

Além do cancelamento da festa, em Votorantim, São Paulo, a jovem também acusa o homem de deixar um prejuízo de R$ 30 mil em dívidas com cartões de crédito, empréstimos e a compra de um computador.

"Meu pai já tinha comprado a viagem da lua-de-mel e precisou pagar uma multa de 25% do valor. Já tinha ido ver meu vestido também, estava com ele. A festa faríamos na casa de um dos padrinhos, mas tínhamos encomendado a comida e as lembrancinhas. Como ele sumiu na quinta-feira, eu consegui cancelar tudo. Foi meu pai que resolveu, mas os prejuízos da festa chegam a R$ 10 mil", disse Katia Katerine em entrevista ao portal G1.

Noivo também deixou dívidas no cartão de crédito

Katia ainda revela que o homem havia usado o limite dos cartões de crédito e não havia quitado as dívidas.

"Eu já tinha perguntado sobre as dívidas do meu cartão e ele falou que não sabia. Eu simplesmente soube que ele sempre esteve mentindo. Até o momento que meu nome estava sujo por causa dos cartões eu estava perdoando, mas depois da moto eu surtei", disse.

Segundo a jovem, um boletim de ocorrência foi registrado por apropriação indébita.