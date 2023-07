Jovem comemora aniversário com velório e viraliza nas redes sociais

A jovem Grazi Gervásio comemorou o aniversário de 28 anos com o tema velório. O amigo dela, Victor Tobita, postou no TikTok um vídeo da celebração, que acabou viralizando no Twitter.

Nas imagens, é possível ver Grazi dentro de um caixão na hora dos parabéns. A festa ainda contou com velas, flores, cartazes com a frase “nós te amamos, Grazi…. Saudades” e looks personalizados.

Legenda: Vídeo de aniversário repercutiu nas redes sociais Foto: Reprodução

No Twitter, vários perfis repercutiram a comemoração com o tema inusitado. “Fascinada com essa diva que o tema de aniversário foi funeral”, escreveu uma pessoa. “Vou ter um treco com essa gente criticando a menina que fez festa com o tema velório… Gente, ela serviu e quebrou tudo”, postou outra.

Outro perfil no Twitter também relembrou que a fisiculturista Gracyanne Barbosa também já fez um aniversário com a mesma temática. A própria esposa do Belo relembrou a festa em seu Twitter, e disse que “faria tudo novamente”.