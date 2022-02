Jovem abandonada após noivo fugir com moto antes do casamento tem veículo devolvido quebrado

Katia de Lima, 26, deixada pelo noivo dias antes do casamento, teve a moto levada por ele devolvida nesta quarta-feira (9). No entanto, o veículo retornou quebrado e foi deixado em frente à casa dela, em Votorantim (SP), por uma pessoa desconhecida, segundo a jovem.

"Ele mandou trazer na minha casa, mas ninguém sabe onde ele está ainda. Me mandou uma mensagem quando a moto foi entregue. Mas ela veio quebrada. A moto não estava ligando, e tive que levar no mecânico, que vai avaliar o custo ainda", contou Katia ao g1.

A ex-noiva havia prestado queixa na Polícia após o então noivo cancelar o casamento e sumir com a moto. Eles se casaria no dia 2 de fevereiro, mas o homem fugiu seis dias antes.

Sobre a moto devolvida, o homem, identificado como Henrique, limitou-se apenas a mandar uma mensagem afirmando que o veículo estava entregue e depois disse: "Fica com deus, boa sorte".

Prejuízos

Katia informou que calculou um prejuízo de pelo menos R$ 40 mil deixados pelo ex-noivo. O cancelamento da festa de casamento rendeu R$ 10 mil de dívida.

Ela acusa ainda o homem de dever R$ 30 mil em empréstimos, cartões de crédito e compra de computador.

"Ele não pagou os cartões, nem o dinheiro do empréstimo da minha mãe. Minha mãe que está pagando as parcelas sozinha para não sujar o nome dela. Isso ainda é uma questão dos meus pais entrarem com processo, já que os maiores gastos ficaram pra eles", comenta.