Funcionários que ganharam R$ 195 milhões na Quina de São João decidem continuar trabalhando

Um grupo de 20 funcionários de uma empresa de construção em Cuiabá foi um dos ganhadores do bolão premiado na Quina de São João, no último sábado (26).

O valor de R$ 195.945 milhões foi divido por 11 apostas vencedoras e cada uma levou cerca de R$ 18 milhões. Com isso, os amigos ficaram com pouco mais de R$ 100 mil para cada.

Mas apesar do prêmio, um fato chamou atenção: a representante do grupo, que não quis ter a identidade divulgada, afirmou ao g1 que todos os novos milionários pretendem continuar no emprego.

"Todos continuaremos no emprego e sempre apostando na loteria. Jogamos juntos há mais de dois anos e sempre acreditamos que iríamos ganhar um prêmio assim um dia e esse momento chegou. Estou muito feliz, mas na hora foi difícil de acreditar. Foi uma mistura de emoções", declarou ao portal.

Premiação retirada

A premiação já foi retirada pelo grupo nesta semana. A vendedora disse que o dinheiro irá ajudá-la a realizar o sonho da casa própria.

"Irei quitar meu imóvel adquirido recentemente, pagar outras dívidas e viajar, pois saio de férias no próximo mês", contou.

Este mesmo grupo de amigos também já ganhou prêmios na Lotofácil e na Mega-Sena, mas o valor da Quina de São João foi o maior até hoje.