Fortes chuvas na região sul deixam pelo menos seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingem a região sul do Brasil desde o início da semana nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, confirmaram as autoridades neste domingo (19).

Três mortes foram registradas no Rio Grande do Sul, após chuvas de grande volume que provocaram inundações e desabamentos.

"Infelizmente três óbitos. Muita destruição e milhares de pessoas alojadas em ginásios nos municípios atingidos", informou o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, na rede X (antigo Twitter).

Duas mortes ocorreram em Gramado, cidade turística a 100 quilômetros da capital Porto Alegre, após o desabamento de uma casa.

Pelo menos 31 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas neste estado e mais de 1.600 tiveram que deixar suas casas. Várias cidades, incluindo Roca Sales, foram atingidas pela cheia do Rio Taquari.

Neste domingo (19), dezenas de voluntários tentam desobstruir e limpar as ruas e estradas da cidade, que em alguns pontos está completamente coberta pelas águas do Taquari, segundo um jornalista da AFP.

Outras ruas estão totalmente cobertas de lama e com árvores caídas.

Meses difíceis

A região sul tem enfrentado eventos climáticos extremos nos últimos meses, como fortes chuvas e um devastador ciclone em setembro, que deixou mais de 50 mortos. De acordo com especialistas, estes fenômenos tendem a ser cada vez mais comuns, impulsionados pela mudança climática.

As outras três vítimas dos temporais foram confirmadas em Santa Catarina. Duas mulheres morreram na cidade de Taió, na quinta-feira, e um homem morreu na sexta-feira no município de Palmitos. Uma quarta pessoa está desaparecida.

O governador de Santa Catarina declarou situação de emergência em 64 municípios diante das fortes precipitações que tiveram início na terça-feira.

Nas quatro cidades mais afetadas pelas chuvas neste estado, em três dias choveu mais que o dobro do esperado para todo o mês de novembro.