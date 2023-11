Onda de calor deixa alguns estados do Brasil em alerta para forte tempestade; veja quais

O clima irá mudar drasticamente, neste fim de semana, em algumas regiões do Brasil. Segundo o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), após uma recente onda de calor, que atingiu temperaturas recordes, alguns estados devem enfrentar fortes tempestades.

Veja também

Segundo o órgão, alguns estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste e o Distrito Federal estão em alerta para a decorrência de fortes chuvas, podendo ter queda de granizo e ventos podendo variar entre 80 km/h e 100 km/h, em alguns locais.

LOCAIS COM “PERIGO POTENCIAL”

Na última quinta-feira (16), o Inmet emitiu um alerta para a ocorrência de chuva forte, entre a sexta-feira (17) e a madrugada da segunda-feira (20), em áreas das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, classificando alguns locais ao nível de “perigo potencial”.

Confira alguns locais que serão afetados, nos próximos dias, pelas fortes tempestades.

A partir desta sexta-feira (17), uma combinação entre: o calor forte, o aumento do teor de umidade ao longo da atmosfera e ao padrão dos ventos em altos níveis (forte difluência dos ventos), vai potencializar a ocorrência de temporais localizados — com rajadas de vento e queda de granizo — em São Paulo, no Triângulo Mineiro e na faixa oeste e sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

Já no sábado (18), a aproximação de uma frente fria — pelo litoral da Região Sudeste — aumenta, consideravelmente, as chances de temporais, com rajadas de vento, podendo variar entre 80 km/h e 100 km/h, e queda de granizo no sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

No domingo (19), os temporais podem se espalhar pela região central do País, em decorrência do aumento na convergência de umidade pelo continente, organizando um canal de umidade. Esse padrão, aliado a atmosfera fortemente quente, úmida e instável, potencializa a possibilidade de temporais acontecerem.

Na madrugada da segunda-feira (20), a previsão do órgão indica que grandes volumes de chuva acontecerão em boa parte do estado de São Paulo — especialmente no centro-norte do estado, capital e Região Metropolitana, faixa litorânea e região do Vale do Paraíba —, sul de Minas Gerais, região da Zona da Mata mineira e no Rio de Janeiro.

Nesses locais, o volume de chuvas, em um período de 24 horas, pode ficar em torno de 80 milímetros e, pontualmente, passar de 100 milímetros.

ONDA DE CALOR

O aumento de temperaturas no Brasil está diretamente ligado ao fenômeno climático El Niño. Esse fenômeno climático natural, costuma ocorrer a cada dois a sete anos. Normalmente, o evento dura de nove a 12 meses e impacta, principalmente, regiões da Ásia, América e Oceania.