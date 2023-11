Brasileiros repatriados de Gaza relatam ameaças de morte no Brasil, diz colunista

Brasileiros que conseguiram sair da Faixa de Gaza e retornar ao País relataram que estão sendo ameaçados. Em entrevista ao colunista Jamil Chade, do UOL, Hasan Rabee contou que ele e a família decidiram pedir proteção ao Estado após receberem ataques de ódio.

"Saímos da guerra para nos sentir seguros em nosso País, e, agora, aqui, não conseguimos ter segurança", comentou Hasan, um dos 32 moradores de Gaza que conseguiram voltar para o Brasil nesta semana. Ele está sendo alvo de ameaças e campanhas de ódio e difamação nas redes sociais.

O pedido de proteção está sendo encabeçado pela especialista em direito público Thalitha Camargo, que atua na promoção e proteção de direitos humanos. O apelo é feito ao Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH), vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

"Como Hasan era um dos únicos com internet estável, ele acabou se tornando símbolo da divulgação da violência perpetrada em Gaza e é ativista por direitos humanos", explicou a advogada. Ela detalhou que solicitou para Hasan e sua família amparo psicológico. "Não podemos receber pessoas de uma guerra sem oferta adequada de proteção e reconstituição de identidade, depois de tudo o que assistiram", argumentou.

Governo diz estar ciente

Procurado pelo colunista do Uol, o Governo Federal afirmou estar ciente dos ataques sofridos por Hasan e ressaltou serem condenáveis todas as manifestações de ódio, sejam contra quem for, tanto de antissemitismo como de islamofobia.