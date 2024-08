Fisiculturista é morto a tiros em Belém; vítima sofria ameaças

Um fisiculturista de 26 anos foi morto a tiros em Belém, no Pará, na noite dessa quarta-feira (28), conforme informações do Metrópoles. Roberto Silva de Souza era Mister Pará 2023 e estudava nutrição.

Segundo testemunhas, a vítima havia sofrido um assalto em julho deste ano e reagiu, desarmando um dos suspeitos e atirando contra eles. Na ação, um dos criminosos morreu e o outro foi hospitalizado. Desde então, o fisiculturista estaria vivendo sob ameaças.

As testemunhas informaram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram do estudante e efetuaram vários disparos. Roberto morreu no local do crime.

Veja também País Mancha de fogo com mais de 500 km de extensão se espalha na Amazônia País Aumento de casos de Covid amplia procura por testes em postos no RJ

Investigação

A Polícia Civil informou que investiga o caso e que equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte do atleta. A corporação ainda pontuou que testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.