Ex-personal de Djidja Cardoso denuncia família por aplicação de cetamina sem consentimento

A morte de Djidja Cardoso ganhou um novo capítulo, nesta terça-feira (4). Hatus Silveira, ex-personal trainer da família da ex-sinhazinha do Boi Garantido, informou que Cleusimar Cardoso aplicou cetamina, uma droga sintética, sem consentimento dele, em uma visita na casa dela. As informações são do g1.

O personal revelou que foi a residência em janeiro e ao chegar no local tinham cerca de sete pessoas sentada na sala e com uma televisão com as palavras "Cartas de Cristo". "Quando passei por lá, a 'dona Cleu' falou 'você tem que usar isso, você tem que sair da Matrix'. Falei que conhecia esse tipo de droga e que não ia usar", comentou.

Ainda segundo Hatus, a substância foi aplicada de surpresa, em seu braço, enquanto ele estava em outro cômodo. "Quando eu estava conversando com o Ademar [Cardoso, irmão de Djidja], eu estava de costas e chegaram com a agulha e aplicaram em mim. Muito rápido. Eu falei 'Não faça isso'. Eu fiquei tonto por uns 15 minutos", afirmou Hatus.

Hatus contou em depoimento que a família o contratou para realizar treinos. O profissional ainda relatou que após aplicação da droga, a mãe e filhos insistiram para que ele as treinassem. Contudo, ele revelou que o grupo não estavam em condição.

"Não conseguiam nem fazer um agachamento. Falei 'tenho que me afastar disso aqui'. Está todo mundo drogado, já estão se prejudicando, eu vou embora daqui", disse. Ademar Cardoso e Cleusimar Cardoso, irmão e mãe de Djidja, estão presos suspeitos de tráfico de drogas.

Morte de Djidja

Djidja foi encontrada morta em casa, em Manaus, em 28 de maio. A suspeita é de que ela tenha sofrido uma overdose de cetamina durante um dos rituais propostos pelos próprios parentes — a mãe e o irmão foram presos dois dias depois pelo crime.

Na casa da família Cardoso, a Polícia revelou que encontrou seringas, doses de cetamina, frascos vazios, medicamentos, documentos e computadores. Além disso, os investigadores disseram que o lugar tinha "cheiro de carne em estágio de putrefação".

A defesa de Cleusimar e Ademar alega que mãe e filho são "extremamente dependentes químicos", mas que não irá se pronunciar publicamente sobre o inquérito.

A morte da ex-sinhazinha revelou uma seita liderada pela mãe da empresária, Cleusimar, e pelo irmão dela, Ademar. Segundo o UOL, um livro com as "cartas de Cristo", que promete trazer "iluminação ao mundo" e "capacitar a humanidade" para construir uma "nova consciência" nos próximos dois mil anos, pode ter sido uma das inspirações do trio, que é investigado por uso de drogas e abusos sexuais.

Chamada "Pai, Mãe, Vida", a seita foi criada há pelo menos dois anos, de acordo com o delegado Cícero Túlio, responsável pelo caso. O livro usado por eles, intitulado "Cartas de Cristo: a consciência crística manifestada", prometia revelar a verdadeira natureza divina e ensinar a viver dignamente.

Conforme a Polícia, os rituais da seita da família Cardoso prometiam "transcender a outra dimensão e alcançar um plano superior e a salvação" com o uso de cetamina, uma droga sintética de uso veterinário. Participavam desses rituais funcionários dos salões de beleza de Djidja, Cleusimar e Ademar, além de amigos dos três.

Três colaboradoras dos salões, inclusive, foram presas por suspeita de aliciamento de integrantes para o grupo.