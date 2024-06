Em média, um ônibus é sequestrado a cada dois dias para servir de barricada no Rio de Janeiro

Em um ano, 164 ônibus que circulavam pelo Rio de Janeiro foram tomados por criminosos para serem usados como barricada contra o avanço das forças de Segurança Pública. Os dados do Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (RioÔnibus) somam casos registrados desde maio do ano passado.

Ainda conforme o levantamento, obtido pelo jornal O Globo, entre janeiro e a última sexta-feira (7), 71 coletivos foram sequestrados e usados pelos criminosos.

Em média, é como se a cada dois dias houvesse um crime desse tipo na cidade. Ainda segundo o levantamento, bairros como Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste, e os bairros de Cordovil e Ramos, na Zona Norte, têm maior incidência desses sequestros.

O período mais crítico até agora foi entre abril e maio deste ano, quando 33 veículos foram sequestrados no período. Só no último dia 17 de maio, por exemplo, quatro coletivos foram alvos dos criminosos.

Modus operandi

Na captura dos veículos, os criminosos bloqueiam a rota, ordenam a saída dos passageiros e rendem o motorista, que é obrigado a estacionar o coletivo bloqueando a via. Em muitos casos os ônibus são incendiados.