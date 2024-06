Ladrão rouba carro de empresa, descobre rastreador e volta para pedir retirada de dispositivo em MG

Um roubo inusitado surpreendeu funcionário de uma empresa na cidade Uberlândia, em Minas Gerais, na manhã da última quarta-feira (5). Um homem armado aproveitou o momento em que o portão do estabelecimento estava entreaberto para o recebimento de mercadorias e anunciou o assalto.

Na ocasião, três trabalhadores que estavam no local foram rendidos, após o suspeito determinar que eles ficassem deitados no chão. Enquanto isso, o homem aproveitou para roubar celulares, carteiras e a chave do carro da empresa. O veículo estava estacionado do lado de fora do prédio e fora avistado pelo assaltante. As informações são do G1.

Todavia, assim que entrou no carro, ele encontrou um rastreador no pedal da embreagem. Diante da situação, o homem retornou até o prédio e pediu para que os funcionários da empresa retirassem o dispositivo. Uma das vítimas foi até o automóvel e removeu o equipamento. Em seguida, o criminoso entrou no carro e fugiu.

Veículo localizado

O veículo foi localizado no mesmo dia, abandonado em um bairro de Uberlândia e levado para um pátio credenciado do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). A Polícia Militar ainda não localizou o suspeito.