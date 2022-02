Em Manaus, homem tenta tirar comida de entregador de aplicativo à força; veja vídeo

Um homem tentou tirar comida à força de um entregador de aplicativo neste sábado (5), em Manaus (AM). As imagens da violência, gravadas por populares, repercutiram nas redes sociais.

De acordo com testemunhas, o responsável pela agressão teria feito o pedido da refeição pelo aplicativo, mas, ao chegar, o entregador informou que o pagamento via Pix não havia sido registrado. As informações são do Uol.

Mano que absurdo??? Não posso postar no insta mas vou postar aqui, olha o que o trabalhador tem que passar 😔 pic.twitter.com/RPA5K2xx2p — Manaus Memes (@manausmemess) February 5, 2022

O suposto cliente, a partir daí, teria partido para a violência. Depois de levar a entrega, o agressor é cercado por outros entregadores. Não fica claro nas imagens se ele pagou pelo produto depois.

Ainda conforme testemunhas, a briga ocorreu em frente ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. O homem estaria acompanhando uma gestante no hospital.

Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado e a Polícia Civil do Amazonas apura a motivação da briga.