Delegado Eric Fantin, candidato a prefeito pelo PL, tem vídeo íntimo vazado por 'corruptos', diz ele

O delegado Eric Fantin, candidato do PL à Prefeitura de Brasnorte (MT), teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais. Na quinta-feira (30), ele admitiu — em uma publicação feita no Instagram — ser o homem em que aparece nas imagens divulgadas.

Em postagem, Fantin declarou ainda ter pedido perdão à esposa e que foi vítima de um crime.

Veja declaração de candidato:

O candidato explicou que a gravação íntima foi feita em um momento no qual ele estava separado da esposa. Ele informou ainda que a mulher que aparece no vídeo foi a responsável pela gravação.

"Venho aqui pedir perdão para vocês, perdão para a minha esposa eu já pedi, para minha família e amigos. Eu estive afastado da minha esposa por cerca de um ano. Nós estávamos em conflito no casamento e durante esse tempo eu tive contato com quatro mulheres. Uma delas é essa do vídeo. Ela recebeu dinheiro daqui de Brasnorte para me gravar escondido, dos corruptos", revelou Fantin na gravação.

Busca por Justiça

Fantin disse ainda em vídeo que os envolvidos no caso irão responder na Justiça: "Isso é crime, e ela responderá por isso. Assim como quem intermediou, que é uma moça daqui de Brasnorte".

O município de Brasnorte (MT) conta apenas com 20 mil habitantes. A cidade tem apenas dois candidatos ao cargo de prefeito. Além de Fantin, participa também da disputa Edelo Ferrari, do União Brasil, que procura a reeleição à Prefeitura de Brasnorte.