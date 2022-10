Congonhas tem filas e voos cancelados após pista fechar por incidente com avião

O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, registrou problemas com todos os voos, após a pista principal interditada devido a um incidente com um avião de pequeno porte no começo da tarde de hoje (9). Algumas viagens foram suspensos e outras chegaram a ser canceladas.

Apenas às 22h18, quase nove horas após a ocorrência, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que as operações de pouso e decolagem no aeroporto de Congonhas foram liberadas.

Por volta de 13h32, um jato comercial derrapou após ter um pneu estourado. Nenhuma das cinco pessoas a bordo se feriu, mas a aeronave quase ultrapassou a cabeceira da pista.

Legenda: Aeronave saiu da pista e parou pouco antes de descer barranco Foto: Reprodução/Twitter

Transtornos

Horas após o incidente, ainda era extensa a fila de passageiros à espera de remarcação do voo. Muitos clientes desistiram de esperar e começaram a deixar o aeroporto.

As companhias aéreas oferecem a opção de remarcar a viagem por telefone, mas, na prática, essa opção é viável apenas para passageiros que moram em São Paulo e não precisam garantir pernoite em hotéis pagos pelas empresas.

Funcionários do aeroporto informam que os guichês de atendimento permanecerão abertos pelo tempo que for necessário.

Investigações

O local que a aeronave parou é o mesmo do trágico acidente da Tam, em 2007, no qual o avião desceu o barranco e parou somente ao colidir com um hangar que ficava localizado depois das duas pistas da avenida. Na ocasião, 199 pessoas morreram.

As investigações sobre a causa do acidente estão sendo conduzidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (Cenipa).