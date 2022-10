Pneu de avião estoura durante pouco e gera interdição da pista em Congonhas

Diversos voos do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, fora atrasados na tarde deste domingo (09) após os pneus de um avião de pequeno porte estourarem durante a aterrissagem. O incidente provocou a interdição da pista, o atraso dos voos seguintes e a aglomeração de passageiros.

Conforme a Infraero, que administra o Aeroporto de Congonhas, por volta de 13h30, um pneu traseiro do trem de pouso da aeronave de pequeno porte estourou durante o pouso. Cinco pessoas estavam a bordo e nenhuma ficou ferida. Mas, por causa disso, a pista principal foi interditada.

Legenda: Aeronave saiu da pista e parou pouco antes de descer barranco Foto: Reprodução/Twitter

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o avião atravessado na pista com o bico já fora da área determinada na qual as aeronaves deveriam trafegar, já bem próximo ao barranco que divide o terminal da Av. Washington Luís, que passa ao lado do aeroporto.

Em função do incidente, enormes filas foram formadas na área de check-in e de embarque no terminal, que é o segundo mais movimentado do País, atrás somente do Aeroporto de Guarulhos, também em São Paulo. Funcionários das companhias áreas informaram a passageiros que os voos foram suspensos sem prazos para a liberação dos pousos e decolagens.

Legenda: Pneu de avião de pequeno porte estoura no momento da aterrissagem. Foto: Reprodução/Twitter

O local que a aeronave parou é o mesmo do trágico acidente da Tam, em 2007, no qual o avião desceu o barranco e parou somente ao colidir com um hangar que ficava localizado depois das duas pistas da avenida. Na ocasião, 199 pessoas morreram.

