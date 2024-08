Com calor intenso e ventania, São Paulo vive 'onda de incêndio' em várias cidades; entenda

O Estado de São Paulo, desde quinta-feira (22), vive uma série de incêndios em vegetação no interior e isso tem causado transtornos em diversas cidades. As ocorrências são registradas em meio à junção de uma série de fatores: estiagem, calor extremo e baixa umidade do ar. Nas queimadas, sobretudo, em canaviais, na situação mais extrema, dois trabalhadores de uma usina morreram tentando combater incêndio em Urupês, no interior paulista.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), entre quinta (22) e sexta-feira (23) o Estado registrou 2.316 focos de fogo, número quase 7 vezes maior do que o contabilizado durante todo o mês de agosto de 2023, quando houve 352 incidentes.

No cenário atual, mais de 30 municípios paulistas estão em alerta máximo para grandes queimadas e, segundo o Governo do Estado, devem ter a atenção redobrada. A situação levou o Governo a instaurar na sexta-feira, na Defesa Civil, o Gabinete de Crise Emergencial para lidar com os incêndios florestais que atingem, principalmente, o interior paulista.

O tempo seco e os ventos de pré-frontais favorecem a propagação de incêndios que atingem os municípios. Esse fenômeno é conhecido como 'plumas de fumaça', ou seja, grandes nuvens de fumaça provocadas por queimadas capazes até de encobrir o sol.

Conforme o Inpe, esses registros colocam São Paulo no topo da lista de incêndios do país no fim desta semana, inclusive estando à frente de estados da Amazônia Legal, que têm enfrentado uma temporada recorde de queimadas - com fumaça chegando a 10 estados, incluindo São Paulo e até o Rio Grande do Sul, que deve seguir sobre o país até este fim de semana.

Quais as características das ocorrências?

As ocorrências envolvem, sobretudo, canavial em chamas e na situação mais extrema resultou na morte de dois trabalhadores que tentavam combater o fogo, sexta-feira, em Urupês. Os incêndios se concentram principalmente em municípios da região de Ribeirão Preto (SP), de São José do Rio Preto (SP), de Presidente Prudente (SP), São Carlos (SP) e Bauru (SP).

De acordo com o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da Defesa Civil, mais de 30 cidades do estado estão com alerta máximo para queimadas.

