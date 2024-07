Caso Isis: polícia acredita que suspeito ocultou corpo de grávida desaparecida

A Polícia Civil do Paraná acredita que Isis Victoria Mizerski, adolescente grávida que desapareceu em 6 de junho, está morta e que o suspeito Marcos Vagner de Souza, apontado como pai do bebê, a assassinou e ocultou o corpo dela. As informações são do g1.

O vigilante está preso preventivamente e deve responder por homicídio e ocultação de cadáver. A defesa dele nega as acusações e alega não haver indícios de que ele praticou qualquer crime.

Segundo as investigações, Isis sumiu há 54 dias após sair para se encontrar com Marcos. Dois dias antes, ele foi a uma farmácia onde, segundo uma testemunha, pediu um remédio abortivo.

Imprecisões no depoimento

No dia do desaparecimento da jovem, o homem foi filmado na região onde Isis enviou a própria localização à mãe antes de sumir e, segundo a polícia, imagens de câmeras de segurança apontam "imprecisões" em trechos do depoimento dele.

Em nota, a Polícia Civil disse que "segue empregando todos os recursos técnicos, tecnológicos e humanos disponíveis para elucidar o caso e encontrar a jovem desaparecida" e continua em diligências para finalizar o inquérito, que não tem previsão de término.

"Diversas unidades da Polícia Civil têm trabalhado de forma integrada e colaborativa desde o início das investigações", diz a corporação.