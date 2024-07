Pai morre ao bater em carro de esposa a caminho do hospital para resgatar filha atropelada em TO

Um homem de 51 anos morreu no domingo (28) após bater o carro em outro veículo que estava sendo conduzido pela própria esposa em uma estrada rural de São Sebastião do Tocantins. Os quatro filhos do casal estavam no carro da mãe e ficaram feridos. As informações são do g1.

A vítima foi identificada como Benedito Pereira dos Santos. Tudo começou no início da tarde de domingo quando a filha do casal, de 8 anos, foi atropelada por uma moto e teve um sangramento na cabeça. O homem que conduzia a moto foi identificado, mas não prestou socorro e fugiu do local.

Veja também País Baixista da banda Zimbra sofre acidente e perde quatro dedos das mãos País Vai ter feriado em agosto? Confira dias de folga e datas comemorativas do mês

Segundo a Polícia Militar (PM), a mãe, de 27 anos, colocou a criança no carro junto com os irmãos de 3, 11 e 13 anos, e dirigiu em direção a uma unidade hospital. O pai das crianças seguiu atrás da esposa.

No entanto, a mulher teria caído em um buraco na estrada do assentamento e o carro parou de funcionar. Benedito não teria visualizado o veículo por conta da poeira na estrada e acabou batendo na traseira.

O carro que ele dirigia capotou e o motorista morreu antes de chegar no Hospital Municipal de Buriti do Tocantins. Os outros membros da família foram para a mesma unidade e depois transferidas para o Hospital Regional de Augustinópolis.

O adolescente de 13 anos teve o pulmão perfurado e ficou em estado grave. O restante da família teve ferimentos leves e recebeu alta.