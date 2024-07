Baixista da banda Zimbra sofre acidente e perde quatro dedos das mãos

O baixista da banda Zimbra, Guilherme Goes, de 29 anos, sofreu um acidente de buggy, no litoral paulista e perdeu quatro dedos da mão. O acidente aconteceu durante uma viagem para Campos do Jordão, no último dia 20 de julho. O músico, no entanto, só se manifestou sobre o ocorrido nesse domingo (28).

Guilherme publicou um vídeo falando sobre seu estado de saúde no Instagram, com o objetivo de tranquilizar os fãs. Ele relatou que inicialmente foi muito difícil aceitar o que estava acontecendo, mas que agora está bem. “No começo o processo de assimilação foi bem difícil para entender o que estava acontecendo comigo. Só que depois eu só consegui agradecer por estar vivo”.

Veja também Zoeira Ex-apresentador da BBC é acusado de produzir pornografia infantil Zoeira Saiba quem é Saera Targaryen, princesa e meretriz, no seriado 'A Casa do Dragão' Zoeira Márcia Fu é encontrada desacordada em casa após crise de hérnia de disco

Ainda conforme o músico, ele poderá continuar a carreira, apesar de ter perdido os dedos. “Vou conseguir voltar a fazer a coisa que eu mais amo nessa vida, que é subir no palco. Os médicos estão felizes que eu tenho uma recuperação muito boa, as coisas estão acontecendo muito bem”.

Como segue a banda durante a recuperação do baixista?

O grupo tinha uma apresentação em Campinas no dia seguinte ao acidente de Guilherme, mas cancelou por conta dos ferimentos do baixista. Guilherme contou que pediu aos outros membros que seguissem os planos que já haviam traçado.

“Meus irmãos de banda, nesse momento difícil da minha vida, me deram todo espaço, me acolheram e me ouviram [...]. Não queria que nada parasse, eu queria que tudo seguisse no plano Inicial e vai seguir”, disse ele nas redes sociais.

O baixista também contou que um novo disco já está gravado e que a banda tem boas expectativas sobre o lançamento. Um single do CD deve sair nos próximos dias.