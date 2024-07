Caso Isis Victoria: imagens registram carro de suspeito em região onde adolescente sumiu

O carro de Marcos Vagner de Souza, suspeito no caso de desaparecimento da adolescente Isis Victoria Mizerski, foi visto através de imagens de segurança próximo ao local onde a jovem sumiu, em Tibagi, no Paraná. As informações são do g1.

Na gravação, o veículo aparece em direção à PR-340, que liga Tibagi a Telêmaco Borba, por volta das 18h. Uma hora depois, o homem aparece retornando em direção à Tibagi.

Veja também País Justiça do Amazonas anula licença para obras de asfaltamento na BR-319 País Clube deve indenizar em R$ 100 mil família de criança afogada em piscina de MG

Isis compartilhou a localização com a mãe logo antes de desaparecer. "Essa localização nós entendemos como um pedido de socorro", afirmou o tio da jovem, Rodrigo Mizerski.

Segundo a Polícia, a mensagem foi apagada pouco depois pelo celular da adolescente. Na sequência, o aparelho foi desligado.

ENTENDA O CASO

Isis Victoria Mizerski, de 17 anos, moradora de Tibagi (PR), está desaparecida desde o dia 6 de junho. Segundo as investigações, o vigilante Marcos Vagner de Souza é suspeito pelo desaparecimento.

O delegado do caso, Jonas Avelar, revelou que Marcos Vagner já teve um envolvimento amoroso com Isis e, no dia do sumiço, os dois marcaram um encontro. Ele é apontado como pai do bebê que Isis espera.

O suspeito foi preso no dia 17 de junho e segue detido desde então. Em depoimento à polícia, três testemunhas relataram que, no dia 4 de junho, foram abordadas por Marcos, que estava tentando adquirir remédios abortivos.

O homem afirmou que o medicamento foi pedido por Isis. No entanto, parentes da jovem afirmaram que ela havia declarado sua intenção de manter o bebê, apesar do desejo de Marcos de que ela realizasse um aborto.