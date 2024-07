Justiça do Amazonas anula licença para obras de asfaltamento na BR-319

A 7ª Vara Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas (SJAM) derrubou a licença para obras de asfaltamento na BR-319, nesta quinta-feira (25). A ação civil pública foi movida pelo Observatório do Clima. As informações são do g1.

O asfaltamento da rodovia, que conecta Manaus e Porto Velho ao restante do país, pode afetar cerca de 300 mil km² da Amazônia.

A obra também afetaria Terras Indígenas (TIs) e Unidades de Conservação (UCLs). O Ministério dos Transportes alegou, em junho, que a obra é ambientalmente viável. A Pasta ainda alega que é preciso ser cumprido uma implantação de 500 km de proteção física, visando preservar a fauna do local.

Assinada pela juíza Maria Elisa Andrade, a decisão revela que a falta de análises desta natureza comprometem o controle governamental e pública, assim "enfraquecendo os compromissos nacionais para mitigar a crise climática".

Em decorrência do descumprimento da decisão, uma multa de R$ 500 mil poderá ser aplicada.

Em 2022, o governo Bolsonaro chegou a conseguir uma licença concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O que diz o Dnit e o Ibama

O Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit) informou à CNN que foi notificado da decisão e está analisando as medidas a serem realizadas.

Já o Ibama informou ao veículo que não foi formalmente intimado da liminar e irá se pronunciar quando tiver mais informações do caso.

Quem será afetado com a obra da BR-319