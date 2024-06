Caso Isis: jovem de 17 anos desaparece no PR e vigilante suspeito é considerado foragido

O desaparecimento de uma adolescente de 17 anos está movimentando o trabalho da Polícia Civil do Paraná. A família de Isis Victoria Mizerski, moradora de Tibagi (PR), está sem contato com a jovem desde o dia 6 de junho. Segundo o delegado Jonas Avelar, responsável pelo caso, o vigilante Marcos Vagner de Souza é suspeito pelo desaparecimento.

Conforme matéria do G1, o delegado do caso revelou que Marcos Vagner já teve um envolvimento amoroso com Isis e, no dia do sumiço, os dois marcaram um encontro.

Veja também País Microexplosão atinge cidade gaúcha de São Luiz Gonzaga e uma pessoa fica ferida País Dono de bar de rock, em SP, é morto após defender mulher de assédio

Na sexta-feira (14), a Justiça aceitou o pedido de prisão contra Marcos, porém, a Polícia não conseguiu localizá-lo. Por isso, o vigilante passou a ser considerado foragido.

O vigilante chegou a prestar depoimento e foi alvo de mandados de busca e apreensão. A polícia apreendeu celulares, um carro, computadores, uma arma registrada e carregadores de munição.

Jovem fez contato com a família antes de sumir

Segundo as investigações, no início da noite de 6 de junho, quando desapareceu, Isis chegou a enviar uma mensagem com a localização dela para a família.

A Polícia diz que essa mensagem foi apagada pouco depois pelo celular da adolescente. Na sequência, o aparelho foi desligado.

"Estamos buscando câmeras, pedindo ajuda para todos, tanto para população, autoridades, pessoas de fora [...] Eu creio nisso, na esperança da volta dela", declarou ao G1 o tio de Isis, Rodrigo Mizerski.