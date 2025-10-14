Diário do Nordeste
Cachorrinho acompanha romeiros até Aparecida e ganha tutor no fim da jornada

Fiéis caminharam 150 km de Guarulhos ao Santuário Nacional

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:31)
País
Muita fé, encontros e desencontros marcaram uma romaria que saiu de Guarulhos, em São Paulo, em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no início deste mês. Fiéis percorreram cerca de 150 quilômetros pela Rodovia Presidente Dutra entre os dias 6 e 10 de outubro, em homenagem ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado no sábado (12).

Entre os romeiros estavam Juscy Rocha, administradora da página “Romaria Amigos de Maria”, e o policial civil César Franco, que participou da caminhada pela primeira vez. Durante o percurso, os dois viveram uma história comovente: o aparecimento, e o reencontro inesperado, com um cachorrinho que acompanhou o grupo por parte da jornada.

O animal surgiu na estrada pouco depois da saída, no dia 6, e passou a seguir os peregrinos, especialmente César, que logo se afeiçoou a ele. O policial cuidou do bichinho, oferecendo comida e água, mas acabou se separando do novo amigo após uma pausa para descanso.

Nos dias seguintes, o cão reapareceu e voltou a caminhar com o grupo, até que, em um novo ponto de parada, se afastou de vez. “Me senti culpado, fiquei triste quando o perdi de vista. Devia ter improvisado uma coleira. Fiquei me sentindo culpado, mas não perdi a fé. Continuei rezando, entregando o destino pra Nossa Senhora, pra São Francisco de Assis, pedi intercessão deles, que Deus fizesse o milagre de eu encontrá-lo novamente”, contou César, em entrevista ao g1.

Reencontro

O reencontro aconteceu de forma inesperada, já em Aparecida, no último dia da peregrinação. O policial caminhava pela esplanada da Basílica quando viu o cachorro brincando com outro animal. “Ele já estava ali me esperando. Saiu de Guarulhos e fez a romaria com a gente”, relatou emocionado.

Registrado em vídeo por Juscy, o momento foi repleto de alegria e “lambeijos”. O cão, que agora ganhou o nome de Aparecido de Assis, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida e a São Francisco de Assis, finalmente encontrou um lar. O vídeo que conta a história da dupla acabou viralizando no Instagram, com mais de 475 mil likes e 16 mil comentários.

“O Aparecido, na verdade, é como um anjo. Tem diversos vídeos de pessoas no Instagram relatando que também foram acompanhadas por ele. Quando eu o perdi, duas mulheres passaram por mim e ele decidiu acompanhá-las. Depois recebi o relato de uma delas. Disseram que me viram no acostamento com ele e, quando as duas passaram por mim, ele as seguiu. Elas me relataram que estavam cansadas e ele ajudou, deu apoio psicológico e espiritual para elas passarem por um trecho da rodovia em que estavam sozinhas. Então ele fez o papel dele, ele estava ajudando diversas pessoas até ao santuário”, finalizou César.

