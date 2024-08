Cabeleireiro desaparecido é encontrado morto em Tocantins; Polícia suspeita de latrocínio

O cabeleireiro e empresário Wanderson Pereira de Menezes, 34, foi encontrado morto em Tocantins, e a Polícia Civil suspeita que ele sofreu latrocínio — roubo seguido de morte. A vítima desapareceu na noite de segunda-feira (12), e o caso foi revelado após policiais encontrarem o carro dele sendo dirigido por duas pessoas na rodovia BR-153, no município de Porto Nacional, na noite dessa terça-feira (13).

Duas pessoas estavam no veículo e fizeram menção de pegar algo na cintura quando foram abordados, momento em que um policial militar reagiu e atirou contra eles. A dupla fugiu em uma motocicleta e abandonou o carro do cabeleireiro.

No carro, foi encontrado um galão de cinco litros de gasolina. Após troca de informações entre a PM de Tocantins e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os suspeitos foram encontrados e identificados como dois adolescentes, de 14 e 15 anos, que foram apreendidos.

A dupla disse que pretendia vender o carro do cabeleireiro no município de Paraíso, e levou os policiais à localização do corpo de Wanderson, que estava ocultado na região do bairro de Luzimangues.

O corpo da vítima passará por perícia no Instituto Médico Legal. O caso foi apresentado à 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil (CAPC).