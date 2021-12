Bolão de amigos investe R$ 22 mil em bilhete único na Mega-Sena da Virada

Um grupo de 98 pessoas em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, resolveu apostar alto no sorteio da Mega Sena da Virada, que acontece nesta sexta-feira (31). O bolão de aposta única registrado pelos amigos foi no valor de R$22.510,50. As informações são do G1.

O idealizador do bolão é o fotógrafo Ademir de Almeida,33, que faz apostas coletivas há mais de dez anos. Somente em 2021, o mesmo grupo investiu mais de R$ 90 mil em apostas.

“Sempre participei de sorteios e em 2011 descobri que poderia apostar vários números em um único bilhete, como não tinha condição de ter um cota, comecei a anunciar que estava atrás de participantes e em 20 dias tinha 100 pessoas no bolão”, disse ele ao G1.

A estratégia, inclusive, vem dando bons resultados, já que os sorteios renderam ao grupo mais de R$ 1,4 milhão em prêmios desde 2011. “Temos um bolão anual, jogamos sempre 15 números, o que totaliza a aposta máxima de R$22.510,50, temos muita chance de conseguir. Pela minha experiência em apostas, chuto que teremos sete ganhadores, o que dá R$ 50 milhões para cada”, disse.

Contrato

Almir conta, ainda, a existência de regras e até “contrato” para evitar problemas. Para participar do grupo, é preciso estar de acordo com seis cláusulas criadas por ele, algumas delas com direito a ‘subcláusulas’.

“O contrato tem como objetivo dar mais credibilidade para o bolão, além de deixar claro para os participantes as cotas e valores, não queremos criar mal-entendido. Desde o começo estipulei as regras, para não ter bagunça”, destacou.

A Mega Sena da Virada de 2021 pagará R$ 350 milhões no sorteio da sexta-feira (31), considerado pela Caixa Econômica Federal o maior prêmio de sua história.