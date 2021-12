Até que dia posso apostar na Mega da Virada?

A Mega da Virada de 2021 deve pagar o maior prêmio da história do Brasil, um total de R$ 350 milhões, na próxima sexta-feira (31).

Quem quiser concorrer a bolada, tem até as 17 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio para fazer suas apostas. O concurso será realizado a partir das 20 horas.

Leva o prêmio o apostador que escolher os seis números sorteados entre os 60 disponíveis, e também é possível ganhar a quantia em caso de acerto de cinco ou quatro números.

Como jogar

O Diário do Nordeste mostra, em um passo a passo, como apostar na Mega da Virada. Confira abaixo:

Uma tática para os interessados em se tornar um milionário em 2022 é conferir quais são as dezenas mais sorteadas do concurso federal.

Segundo a Caixa Econômica Federal, entre os concursos da Mega da Virada, o número 10 é o mais sorteado. Desde o início da premiação, em 2009, ele já saiu quatro vezes.

Em seguida, há um empate entre quatro dezenas: 03, 05, 20 e 36. Cada uma delas já foi sorteada três vezes.

O terceiro lugar é ocupado por outro empate, formado por 16 dezenas que já saíram duas vezes cada. São elas: 02, 11, 17, 18, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 53, 56 e 58.

