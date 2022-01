Barragem transborda em Minas Gerais pelas chuvas; veja vídeo

Uma barragem da Mina de Pau Branco, no município de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte (MG), transbordou na manhã deste sábado (08).

Um dique da barragem, estrutura que serve para conter a água da chuva, não aguentou o volume que caiu nos últimos dias.

A água transbordada invadiu a BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Um carro que passava pela via no momento da invasão da água foi atingido. Apenas o motorista estava no veículo, que não sofreu ferimentos graves.

A rodovia segue interditada nas imediações do incidente.

Apesar disso, o Corpo de Bombeiros informou que não houve rompimento da barragem, informação confirmada pela Vallourec, mineradora responsável pela barragem, e pela Prefeitura de Nova Lima.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O tenente Pedro Aihara, porta voz do Corpo de Bombeiros, garante que o maciço da barragem segue íntegro e sem problemas estruturais.

Ele também pontua que não há qualquer necessidade de evacuação.