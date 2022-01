Pedras se soltam de um cânion e atingem lanchas em Minas Gerais; veja vídeo do acidente

Um grave acidente foi registrado neste sábado (8) no Capitólio, cidade turística de Minas Gerais. Devido às chuvas, pedras se soltaram de um cânion e atingiram embarcações onde estavam pessoas a passeio.

Até o início da tarde deste sábado não havia informação oficial sobre o exato número de vítimas.

Uma pessoa que passeava pelo local chegou a filmar o momento em que uma enorme pedra despencou e atingiu pelo menos três lanchas. As imagens são assustadoras e indicam a possibilidade de haver diversos feridos.

Veja a seguir:



O impacto da queda das pedras causa sob as águas acaba gerando uma tromba no trecho do acidente. Bombeiros e a Marinha do Brasil foram acionados ao local e atendem a ocorrência.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Instantes após as pedras se soltarem imagens aéreas já mostram destroços de algumas embarcações. O Governo de Minas Gerais confirmou o acontecido e disse que equipes de salvamento foram mobilizadas ao local.